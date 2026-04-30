猫の毛が服に付きづらくなる洗濯のコツ7選 猫の毛は、一度服に絡むと洗っただけではなかなか落ちにくいものです。だからこそ、洗濯そのものだけでなく、その前後のひと手間が仕上がりを大きく左右します。 まずは、取り入れやすい基本のコツを7つ見ていきましょう。 1.洗濯前にコロコロやブラシで“先に取る” 服を洗濯機に入れる前に、表面についた毛をコロコロや衣類用ブラシで落としておくと、仕上がりが