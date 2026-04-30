セルフレジが増えていますが、地域によってはまだ有人レジしかないお店も少なくありません。筆者は先日、スーパーのレジで高齢女性が会計に戸惑い、店員に急かされている場面に遭遇しました。その女性に祖母の姿が重なり、思わず声をかけたのです。誰にでも訪れる老いと、周囲の思いやりの大切さを実感したエピソードをご紹介します。 レジで起きた出来事 スーパーのレジで順番を待っていたと