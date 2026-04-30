守田英正にリーズが関心イングランド1部リーズ・ユナイテッドがポルトガル1部スポルティングのMF守田英正への関心を再燃させたと英紙「デイリー・メール」が報じた。リーズはプレミアリーグ昇格を決めた昨夏にも守田の獲得に動いていたが、守田はスポルティングに残留した。契約最終年を迎えた今季はポルトガルで公式戦46試合に出場し、1得点5アシストを記録している。記事によれば、リーズは来季に向けた中盤の強化としてキ