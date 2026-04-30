香川県で2度目の熱中症警戒アラート 香川労働局は5月1日から9月30日まで、「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」を実施します。 職場における熱中症の恐れがある全ての作業について定めたガイドラインに基づき、暑熱環境による熱ストレスの指標である「暑さ指数」を把握し、連続作業時間や服装、身体への負荷などを勘案し、ミストシャワーの設置や休憩場所の確保、水分摂取、服装によ