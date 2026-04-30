記事ポイントJAIMAとNINSが研究協力協定を締結し、ラボオートメーションとデータ標準化が本格始動分析データ統一規格「MaiML」がJIS制定を経て国際標準化（ISO）へ前進AIとロボットが実験を担う「AI for Science」の実現を目指す産学連携がスタート研究室に並ぶ分析機器は、メーカーや機種ごとに異なるデータ形式で動いており、機器間でデータをスムーズに受け渡す仕組みの整備が長年の課題です。日本分析機器工業会（JAIMA）と大