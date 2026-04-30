米国とイランの停戦が何だかんだで3週間あまり続く中、吉報だ。戦闘終結に向けた新展開の兆しが見えてきた。【もっと読む】トランプ大統領に「認知能力低下」説が急浮上 タガが外れた暴言連発で“身内”MAGA派からも正気を疑う声トランプ大統領が「一方的な勝利宣言」をした場合、イランはどう反応するか──。米情報機関が政府高官の要請でこんな分析をしていると報じられた。米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦は、開