東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」のレストラン「カシュカシュ」にて提供されている、朝食ビュッフェで不動の人気を誇る「フレンチトースト」がリニューアル。パンの選定から調理工程までをこだわり、まるでプリンのようにとろける極上の口どけを実現した、翌朝が待ち遠しくなる、特別なモーニング体験が楽しめる一品です☆ 浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」フレンチト