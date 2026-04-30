記事ポイント2026年6月3日、横浜みなとみらいホールで入場無料の国際交流コンサートが開催カーネギーホール・シドニー・オペラハウスで演奏した米ユースオーケストラが来日帝京大学吹奏楽部・お茶の水管弦楽団が日本側として共演2026年6月3日（水）、横浜みなとみらいホール（大ホール）で、日米の学生音楽家が一堂に会する国際交流コンサート「Music Masters Japan 2026」が開催されます。カーネギーホールやシドニー・オペラハウ