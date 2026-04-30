HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、中間審査を目前に控えた最後のリハーサルが行われ、指導者と練習生たちの間に流れる熱い絆に感動の声が上がった。【映像】涙を堪えながら…ジャスティン・ビーバーのダンサーを務めたコーチのメッセージ『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"た