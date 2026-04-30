29日、米ニューヨークの国連本部で記者会見するCTBT機構準備委員会のフロイド事務局長（共同）【ニューヨーク共同】包括的核実験禁止条約（CTBT）機構準備委員会のフロイド事務局長は29日、米ロが核実験を実施すると示唆する状況を念頭に、1カ国が実施すれば他の核保有国も踏み切る「連鎖」の発生に懸念を示した。核拡散防止条約（NPT）再検討会議が開かれている米ニューヨークの国連本部で記者会見した。CTBTは米国や中国が批