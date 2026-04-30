休日明け30日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝160円台前半での取引となった。午前10時現在は休日前の28日と比べ77銭円安ドル高の1ドル＝160円29〜31銭。ユーロは60銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円23〜24銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が主要政策金利の維持を決め、利下げを急がないとの見方が広がった。日米で開いた金利差が縮まないとの思惑で円売りドル買いが進んだ。市場では「政府・日銀による為替介入へ