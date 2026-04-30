【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は２９日、未確認飛行物体（ＵＦＯ）や地球外生命体に関する政府の資料を近く公開すると表明した。トランプ氏はホワイトハウスで、有人月周回探査計画「アルテミス２」に参加した宇宙飛行士４人と面会。その後の記者会見で、大統領１期目の任期中に米軍のパイロットなどと面会した際のやり取りを振り返り、「信頼できる人たちが『信じられないようなものを見た』と述べていた」と