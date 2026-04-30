お笑いタレントのおばたのお兄さんが29日に自身のアメブロを更新。妻でフジテレビアナウンサーの山崎夕貴が仕事に本格復帰するにあたり、親子で直面した「卒乳」にまつわる葛藤と決断の様子を明かした。【映像】山崎夕貴の水着姿&息子の顔出しショット（複数カット）「卒乳の話。妻と息子が泣いた日」というタイトルでブログを更新したおばたは、現在2歳8カ月になった息子に、山崎アナが今年の3月まで授乳を続けていたこと