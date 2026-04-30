マンチェスター・ユナイテッドが、コビー・メイヌーとの契約延長で合意に達したようだ。イギリスメディアが一斉に報じている。新契約は2031年までとされ、年俸も大幅に引き上げられる見込み。21歳のイングランド代表MFはすでにサインを済ませたと伝えられており、チームの主力としての地位を確立する形となりそうだ。メイヌーは一時、前体制下で出場機会を確保できず、ローン移籍も検討していたとされる。しかし、今年1月にルベン