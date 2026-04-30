国際サッカー連盟（FIFA）が、競技環境に影響を与え得る新たな制度を検討している。『The Athletic』によれば、すべてのプロクラブに対し、自クラブのアカデミー出身であるU-20またはU-21の選手を、試合中に最低1人はピッチに立たせることを義務付ける案が議論されているという。この提案はすでにFIFA評議会で協議プロセスの開始が承認されており、今後12カ月以内に関係各所との協議を経て正式提案される見通しだ。実現した場合、