初代以来の「3連グリル」も付いてる！日産は2026年4月24日、中国で開幕した「北京モーターショー2026」において大型SUV「テラノPHEVコンセプト」を世界初公開しました。【動画で見る】これが新生「日産テラノ」です日産テラノは1986（昭和61）年に初代モデルがデビューした、今でいうSUVタイプの4WD車です。この初代テラノは、日産北米デザインスタジオ「NDI」がデザインを担当。当時はまだ珍しかった都会派のスタイリングの4W