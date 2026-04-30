引退競走馬が馬術競技に出場する「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」が滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで２日間にわたって行われ、最終日の４月３０日、２０１７年のジャパンＣの覇者のシュヴァルグラン（セン１４歳、父ハーツクライ）がサンデーサラブレッドクラブカップ・１勝クラスジャンプに出場した。２１頭の出場で大トリの出場。雨が降るなかで多くの観客が集まり、注目を集めたデビュー戦は