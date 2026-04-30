歌手のＭＩＳＩＡが歌う劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の主題歌「ラストダンスあなたと」のミュージックビデオ（ＭＶ）が３０日、公開され、フィギュアスケート男子で五輪２大会連続銀メダルの鍵山優真が出演したことが明らかになった。今月１０日に楽曲配信に合わせて公開された３０秒のティザー映像には、氷上をスケートで滑る足元だけが映され、出演者はこの日まで非公表だった。ＭＶ監督を務めた中根さや香氏