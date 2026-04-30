トランプ大統領が２９日、アルテミス２の宇宙飛行士４人をホワイトハウスに招いて、宇宙飛行士の前で、政府が機密扱いしてきた「ＵＦＯファイル」について「できる限り多くを近い将来に公開するつもりだ」と話した。米メディア・ＵＳＡトゥデーが２９日、報じた。トランプ氏は２９日、４月１０日に月から帰還したＮＡＳＡの有人月探査計画「アルテミス２」の宇宙飛行士４人をホワイトハウスに迎えた。トランプ氏は「世界中の