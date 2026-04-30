幼い頃に家族と、学生時代にデートで、なんとなく一人で……など、水族館にまつわる思い出がある人も少なくないのではないでしょうか。旅行で訪れた土地で水族館に行く人も多いようです。水族館という非日常空間で大きな水槽の中の魚たちを見ていると、不思議とリラックスして日常の疲れも吹き飛んでしまいます。また、これから暑くなってくる季節にピッタリなインドア施設でもあります。そこで今回、マイナビニュース会員に「好き