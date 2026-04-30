【METAL BUILD ケンプファー 【METAL BUILD EXPO 特別再販】】 5月8日16時よりCTM会員優先販売 12月 発送予定 価格：44,000円 BANDAI SPIRITSは、完成品トイ「METAL BUILD ケンプファー 【METAL BUILD EXPO 特別再販】」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月8日16時よりCTM会員優先販売を開始する。発送は12月を予定し、価格は44,000円。 本商