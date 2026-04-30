昭和の初めに創業したお店の新たな物語です。去年、惜しまれながら90年以上の歴史に幕を閉じた、上田市の温泉街にある名物食堂が復活します。店を継いだのは県外からやって来た夫婦です。濃い色のスープが特徴。馬肉が使われたうどん。そして、分厚いお肉に食欲がそそられるかつ丼。ここは、上田市の別所温泉。去年惜しまれながら閉店した名物食堂、日野出食堂で出されていたメニューです。5月1日に店が復活するのを前