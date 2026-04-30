お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が29日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。同番組が放送500回を迎えたことを報告した。番組冒頭「2016年10月、ロケバスでしゃべってるような感じでラジオをやりたい、そんな長年の夢が叶ってマイクの前に立った」と語り始めたイモト。「テレビの中の珍獣ハンターとしての私とは違う、すっぴんのままですっぴんトークをしよう」と番組タイトルに込めた