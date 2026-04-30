元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が30日、自身のインスタグラムを更新。タレントの里田まい（42）との顔寄せ再会ショットを公開した。「まいちゃん」とつづり、里田との再会ショットを披露。「たぶん、1年ぶり位に会えたんだけど、、、そんな会ってなかったっけ？っていつもなるw」とつづった。「まいちゃんとはそんな仲です」と石川。「我々が出会った最初の曲をBGMにまたいつか踊りたいね」と記した。