お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が28日、体調不良により当面の間、休養に専念することが発表された。妻のフリーアナウンサー神田愛花（45）が29日に、インスタグラムを通じてつづった夫への投稿が反響を呼んでいる。神田は「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります食