親がどう働き、家族とどう接してきたか。その記憶は、良くも悪くも子どもの「働き方」や「家族観」に大きな影響を与えるものです。母親との結婚を機に富裕層になった父親。労働の必要がなくなったことから、息子には「働く背中」をみせたことがありません。そんな背中をみて育った息子が選んだ生き方とは？今回は、FPの川淵ゆかりさんのもとへ寄せられたAさんの相談事例から、親の生き方が子におよぼす影響を考えます。※プライ