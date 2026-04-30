中国31省・自治区・直轄市の2025年常住人口のデータが全て出そろった。24年と比べて、常住人口が増えたのは広東省、浙江省、新疆ウイグル自治区、海南省、上海市、西蔵自治区、寧夏回族自治区の7省・市・自治区だった。増加幅が最も大きかったのは広東省で、79万人が増加した。第一財経が伝えた。省の人口増加には自然増加と社会増加の2種類がある。25年に広東省の社会増加は引き続き高水準をキープし、新たに約50万人が流入した。