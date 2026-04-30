欧州委員会のフォンデアライエン委員長は現地時間4月29日、米国とイスラエルのイラン攻撃が始まって60日以上が経った現在までに、EUの化石燃料輸入に関する支出は270億ユーロ（約5兆500億円）以上増加したと発表しました。フォンデアライエン委員長は、「紛争が数カ月、あるいは数年間継続する可能性すらあるため、エネルギー問題はEUにとって最優先の検討課題だ」とも述べました。フォンデアライエン委員長はさらに、欧州は過去4