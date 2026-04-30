言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、リズムを刻む打楽器、激しい接触から身を守る防具、そしてコートの中央で勝負を分かつ仕切りという、異なる場面で使われる3つの言葉を選びました。意識を言葉の細部にまで注ぎ、思考を整理していきましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□あ□□あて□に□□っとヒント：ドラムセットの要として鋭い音を