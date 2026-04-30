路上に倒れていた男性を軽乗用車でひき、そのまま逃走したとして、警察は群馬県東吾妻町に住む６１歳の女を逮捕しました。 道交法違反（ひき逃げ）と自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで逮捕されたのは、東吾妻町原町の笹川ルリ子容疑者（６１）です。 警察によりますと、笹川容疑者は、今月２９日の午前１時半ごろ、渋川市の国道３５３号（上信自動車道）で高崎市箕郷町の会社員・野口正己さん（６１）に衝突し、救護措