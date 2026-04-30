4月24日、衆議院第一議員会館で昨年に続き、AV新法勉強会が開催された。主催は女優・男優など作品に出演する「実演者」の安全確保・権利保護・地位向上を目指して活動を続けている、一般社団法人「映像実演者協議会」。 今回の勉強会では協議会メンバーの他、コメンテーターのひろゆき氏、現役女優の水谷梨明日（みずたに りあす）氏も登壇し、参加した与野党の議員にAV新法の問題点と改正を改めて訴えた。