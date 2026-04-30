上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売 上戸彩『FLASH』表紙・巻頭に登場！出演映画を語る 女優・上戸彩が、4月28日発売の『FLASH』で表紙と巻頭グラビアを飾った。 上戸彩(C)光文社/週刊FLASH 写真◎花盛友里 第一線で活躍し続けながらも、決して気負わない彼女特有の空気感が誌面