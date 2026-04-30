優柔不断な人に強めの発言はNG！相手の気持ちを損なわずに、決断を促すゼイガルニク効果を使った「魔法の言葉」とは 完了を促す魔法の言葉を使おう ゼイガルニク効果の使い方 優柔不断な人と話をするとき、つい「はっきり言ってくれませんか？」と、強めの発言をしてしまうと印象を悪くしてしまう。 では、相手の気持ちを損なわずに、決断を迫るにはどうするべきか？そういったときは、決断を促す「ということは？」とい