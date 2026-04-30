東京時間10:05現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝107.48（+0.60+0.56%） 時間外で原油先物は一時１０９ドル台まで上昇。中東情勢への警戒感が継続している。