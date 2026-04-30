東京時間10:05現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24331.00（-158.00-0.65%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4583.40（+21.90+0.48%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は海外市場での下げから反発、東京金はNY市場での下げもあって売りが優勢