日本時間１０時４５分に中国RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:45 予想51.0前回50.8（RatingDog製造業PMI)