米下院軍事委員会で証言するヘグセス国防長官＝29日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は29日、同盟国に安全保障分野での負担拡大を重ねて求め、役割を果たさなければ「結果が伴う」と警告した。日本については「直面する脅威を認識して防衛支出を増額し、投資を調整する考えを示している」と評価した上で、負担分担を引き続き働きかけると表明した。下院軍事委員会に提出した書面証言で明らか