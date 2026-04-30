元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（34）が29日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビの後輩アナウンサーとのツーショットを披露した。今月16日に34歳の誕生日を迎えた笹崎アナ。「すこし前にランチしてたらサプライズでケーキが…」とつづり、ランチで誕生日プレートを出してもらったことを明かした。「いくつになっても嬉しいですね、ありがと」と感謝。「ちょっと平成を感じる上からのアングル写真も添えて