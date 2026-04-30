アメリカ国防総省の高官は29日、イランに対する軍事作戦でこれまでにかかった費用がおよそ4兆円にのぼると明らかにしました。国防総省ハースト会計監査官代行「これまでにイランへの軍事作戦に約250億ドル費やした。大部分は弾薬の費用だ。」アメリカ議会下院で29日、軍事委員会の公聴会が開かれ、国防総省の高官は、イランへの軍事作戦でこれまでにかかった費用がおよそ250億ドル＝およそ4兆円に達したとの見積もりを明らかにしま