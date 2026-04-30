【バンコク＝吉形祐司】米国がイラン関係の船舶を対象に実施している海上封鎖を巡り、イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２９日、安全保障関係の高官の話として、「（封鎖が続けば）前例のない対応」を取ると報じた。米国のトランプ大統領が長期の海上封鎖を示唆していることをけん制したものとみられる。報道によると、高官は米国による海上封鎖について「海上での略奪行為だ」と非難。イラン軍はこれまで攻撃を自制してきた