午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２５５、値下がり銘柄数は１２８６、変わらずは２７銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりは金属製品、食料、海運。値下がりで目立つのは陸運、銀行、その他金融、建設、電気・ガス、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS