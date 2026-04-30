マキタが３連騰している。２８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高８２００億円（前期比５．５％増）、営業利益１１００億円（同５．１％増）、純利益８１０億円（同２．０％増）と増収増益を見込み、中間配当を７９円（前年同期２０円、年間配当は未定）としたことが好感されている。 ラインアップの拡充や販売人員の増強を進めることで、ハイパワー・長寿命・高耐久の「４０Ｖｍａｘリチウ