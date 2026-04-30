３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円２９銭前後と２８日の午後５時時点に比べ８０銭弱のドル高・円安で推移している。 ２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円４１銭前後と前日に比べ８０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が「タカ派的据え置き」と受け止められたことなどから一時１６０円４７銭