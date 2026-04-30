富士通は急落。祝日前２８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を３兆５１００億円（前期比０．２％増）、最終利益を３１００億円（同３１．０％減）と発表した。最高益だった前期から一転減益となる見通しを示し、これを嫌気した売りが優勢となっている。 ＤＸ支援サービス「ユーバンス」やモダナイゼーションサービスを中心に引き続き業績への貢献を見込む。事業再編やＭ＆Ａに