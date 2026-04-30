アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督がFWフリアン・アルバレスの状態について楽観的な見方を示した。イギリス『ザ・スタンダード』などが報じている。アトレティコは29日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦でアーセナルと対戦。先制を許しながらもアルバレスのPK弾で追いつき、1-1で試合を終えた。アルバレスはFWリオネル・メッシ(現インテル・マイアミ)の42試合を上回る41試合で大