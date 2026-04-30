北陸電力は大幅反落。約３カ月ぶりに年初来安値を更新した。祝日前２８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７６００億円（前期比３．４％減）、純利益を２５０億円（同５４．１％減）と発表。前期に続き減益の見通しを示しており、これを嫌気した売りが出ている。 総販売電力の減少を見込むほか、七尾大田火力発電所２号機の停止影響を織り込んだ。配当予想は２５円（前期同額）とした。なお、同時に発