ＡＲアドバンストテクノロジが急反発している。午前１０時ごろに、米国アンソロピック社とＢｅｄｒｏｃｋリセラー契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。これにより、ＡＷＳの生成ＡＩ基盤「ＡｍａｚｏｎＢｅｄｒｏｃｋ」で提供されるアンソロピックのＣｌａｕｄｅモデルの再販が可能になり、エンタープライズ環境におけるセキュアなＡＩ導入支援を一気通貫で提供するとしている。