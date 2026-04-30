東京自働機械製作所が急伸している。２８日の取引終了後に集計中の２６年３月期単独業績について、営業利益が従来予想の４億円から６億６９００万円（前の期比５７．２％減）へ、純利益が５億円から８億８００万円（同３３．９％減）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 一部案件の次期への繰り越しなどで売上高は従来予想の１００億円から９６億９２００万円（同２４．８％減）へ下振れたものの、効