ＮＴＮは大幅に３日続伸している。きょう午前１０時ごろ、２６年３月期の連結業績について、売上高が前回予想の８０５０億円から８２００億円（前の期比０．７％減）、営業利益が２６０億円から３００億円（同３０．７％増）、最終損益が４０億円の赤字から１１０億円の黒字（前の期は２３８億１００万円の赤字）で着地したようだと発表した。最終損益は赤字予想から一転、黒字で着地する見通しになっており、好感した買いが集ま