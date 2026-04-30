開催：2026.4.30 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 2 - 13 [ロッキーズ] MLBの試合が30日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロッキーズが対戦した。 レッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソン、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。 1回表、6番 ブレット・サリバン 3球目を打ってライトへのタイム